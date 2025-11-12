Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,42 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.46% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.77%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 12 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.269 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.569 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.619 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.537 euros

Ceuta: 1.278 euros hasta los 1.278 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 12 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.275 euros hasta los 1.629 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.654 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.539 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una compresión más alta en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.435 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.475 euros hasta los 1.776 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.729 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: