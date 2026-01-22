La demanda de energía en España del viernes registró hasta los 13.867.306 MWh con respecto a los 14.110.273 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 60.0 euros a 38.66 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 23 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 106,35 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 106.35 euros De 19:00 a 20:00 105.0 euros De 21:00 a 22:00 97.3 euros De 18:00 a 19:00 86.72 euros De 22:00 a 23:00 76.02 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 23 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 0,91 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.91 euros De 11:00 a 12:00 0.92 euros De 13:00 a 14:00 0.92 euros De 10:00 a 11:00 1.97 euros De 14:00 a 15:00 2.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 31.49 De 1:00 a 2:00 23.74 De 2:00 a 3:00 20.57 De 3:00 a 4:00 15.91 De 4:00 a 5:00 15.89 De 5:00 a 6:00 24.91 De 6:00 a 7:00 39.74 De 7:00 a 8:00 59.59 De 8:00 a 9:00 57.02 De 9:00 a 10:00 22.75 De 10:00 a 11:00 1.97 De 11:00 a 12:00 0.92 De 12:00 a 13:00 0.91 De 13:00 a 14:00 0.92 De 14:00 a 15:00 2.01 De 15:00 a 16:00 4.46 De 16:00 a 17:00 21.53 De 17:00 a 18:00 53.36 De 18:00 a 19:00 86.72 De 19:00 a 20:00 105.0 De 20:00 a 21:00 106.35 De 21:00 a 22:00 97.3 De 22:00 a 23:00 76.02 De 23:00 a 24:00 58.83

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz