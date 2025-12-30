Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 98.05 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 719 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 31 de diciembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 137,24 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 137.24 euros De 18:00 a 19:00 132.66 euros De 20:00 a 21:00 127.58 euros De 17:00 a 18:00 113.79 euros De 21:00 a 22:00 110.07 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 31 de diciembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 75,16 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 75.16 euros De 3:00 a 4:00 76.58 euros De 5:00 a 6:00 77.38 euros De 2:00 a 3:00 81.54 euros De 11:00 a 12:00 82.99 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 100.4 De 1:00 a 2:00 85.36 De 2:00 a 3:00 81.54 De 3:00 a 4:00 76.58 De 4:00 a 5:00 75.16 De 5:00 a 6:00 77.38 De 6:00 a 7:00 85.7 De 7:00 a 8:00 99.7 De 8:00 a 9:00 106.65 De 9:00 a 10:00 101.56 De 10:00 a 11:00 93.47 De 11:00 a 12:00 82.99 De 12:00 a 13:00 83.0 De 13:00 a 14:00 85.16 De 14:00 a 15:00 88.48 De 15:00 a 16:00 96.28 De 16:00 a 17:00 107.89 De 17:00 a 18:00 113.79 De 18:00 a 19:00 132.66 De 19:00 a 20:00 137.24 De 20:00 a 21:00 127.58 De 21:00 a 22:00 110.07 De 22:00 a 23:00 104.9 De 23:00 a 24:00 99.59

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?