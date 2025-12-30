En esta noticia
Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 98.05 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 719 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 31 de diciembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 137,24 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|137.24 euros
|De 18:00 a 19:00
|132.66 euros
|De 20:00 a 21:00
|127.58 euros
|De 17:00 a 18:00
|113.79 euros
|De 21:00 a 22:00
|110.07 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 31 de diciembre?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 75,16 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|75.16 euros
|De 3:00 a 4:00
|76.58 euros
|De 5:00 a 6:00
|77.38 euros
|De 2:00 a 3:00
|81.54 euros
|De 11:00 a 12:00
|82.99 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|100.4
|De 1:00 a 2:00
|85.36
|De 2:00 a 3:00
|81.54
|De 3:00 a 4:00
|76.58
|De 4:00 a 5:00
|75.16
|De 5:00 a 6:00
|77.38
|De 6:00 a 7:00
|85.7
|De 7:00 a 8:00
|99.7
|De 8:00 a 9:00
|106.65
|De 9:00 a 10:00
|101.56
|De 10:00 a 11:00
|93.47
|De 11:00 a 12:00
|82.99
|De 12:00 a 13:00
|83.0
|De 13:00 a 14:00
|85.16
|De 14:00 a 15:00
|88.48
|De 15:00 a 16:00
|96.28
|De 16:00 a 17:00
|107.89
|De 17:00 a 18:00
|113.79
|De 18:00 a 19:00
|132.66
|De 19:00 a 20:00
|137.24
|De 20:00 a 21:00
|127.58
|De 21:00 a 22:00
|110.07
|De 22:00 a 23:00
|104.9
|De 23:00 a 24:00
|99.59
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y bajar la necesidad de encender lasluces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.