La demanda de energía en España del viernes registró hasta los 11.980.782 MWh con respecto a los 11.910.937 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la luz pasó de 69.53 euros a 70.81 euros el MWh. Para el viernes, 17 de abril de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 122,97 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: