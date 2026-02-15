El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 11.075.434 MWh con respecto a los 12.358.453 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 4.44 euros el MWh, unos 1.57 euros más que el día previo. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 25,45 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, con un precio de -0,03 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: