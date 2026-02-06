La cotización del Ripple este viernes, 6 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 1,78 euros. Esta cifra refleja una variación del 24,41% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto en el corto como en el largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -14.05%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. A lo largo del último año, la variación en su cotización ha sido aún más pronunciada, con una caída del -26.77%. Estos datos sugieren que, a pesar de su potencial en el ámbito de las transacciones financieras, Ripple enfrenta desafíos que afectan su rentabilidad y estabilidad en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 252.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 67.24%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.