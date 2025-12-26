En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este viernes, 26 de diciembre de 2025 en España es de 2,16 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,17%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -3.23%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -7.97%. Estos datos reflejan un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas, lo que puede afectar la rentabilidad para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 10.58%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 76.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.