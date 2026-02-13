Este viernes, 13 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,68 euros, cifra que refleja una variación del 3,93% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en el Ripple, lo que podría estar impulsando su demanda en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -0.65%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -32.12%. Esta caída en el precio sugiere desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado, lo que podría afectar la confianza de los inversores en el futuro. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 35.56%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.