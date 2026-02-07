Este sábado, 7 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,68 euros, cifra que refleja una variación del -3,25% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un cambio favorable en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -12.68%, lo que indica una tendencia a la baja reciente. A lo largo del último año, la situación es similar, con una variación del -31.09% en su cotización, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos en el mercado, afectando su atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 207.19%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es significativamente mayor que la volatilidad anual del 66.42%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.