La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 27 de diciembre de 2025 en España es de 2,17 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,11%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -2.39% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -7.54%, indicando que, a pesar de algunos momentos de estabilidad, la rentabilidad general ha sido negativa. Esto sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar factores externos que puedan influir en su desempeño futuro.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 12.18%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 76.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.