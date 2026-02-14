La cotización del Ripple este sábado, 14 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 1,75 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,73% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por parte de los inversores. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.01% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -29.36%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 41.31%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 65.97%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.