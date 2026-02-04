Este miércoles, 4 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,8 euros, cifra que refleja una variación del -3,23% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -13.29%, lo que indica una volatilidad reciente que podría preocupar a los inversores. A lo largo del último año, la variación en su cotización ha sido aún más significativa, con una caída del -30.28%. Estos datos sugieren que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ripple enfrenta desafíos que afectan su rentabilidad y estabilidad. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 40.18%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,8 euros.