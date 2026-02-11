Este miércoles, 11 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,62 euros, cifra que refleja una variación del -2,87% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -6.64%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -35.46%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta Ripple en el mercado de criptomonedas, afectada por factores como la regulación y la competencia, lo que ha llevado a los inversores a reevaluar su posición en esta criptomoneda. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 133.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 66.16%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.