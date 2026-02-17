Este martes, 17 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,74 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 7.56% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -33.96%. Esto indica que, a pesar de la reciente recuperación, Ripple aún enfrenta desafíos significativos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 39.12%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.