La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 9 de febrero de 2026 en España es de 1,71 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,19%. La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en el Ripple, lo que podría estar impulsando su demanda en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -4.06%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -31.37%. Estos datos reflejan un contexto de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha impactado negativamente en la rentabilidad de Ripple en el corto y largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 189.15%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 66.22%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.