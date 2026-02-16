Este lunes, 16 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,76 euros, cifra que refleja una variación del 5,2% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en el Ripple, lo que podría estar impulsando su demanda en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 8.05% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -33.61%. Esto indica que, a pesar de la reciente recuperación, Ripple aún enfrenta desafíos significativos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 40.22%, lo que es menor que la volatilidad anual del 64.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.