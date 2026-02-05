Este jueves, 5 de febrero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,45 euros. El valor de apertura refleja una variación del -327,26648 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -30.08%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -42.51%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial en el ámbito de las transacciones financieras, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 102.06%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 64.25%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.