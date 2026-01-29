En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 29 de enero de 2026 en España es de 2,2 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -4,23%.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -2.64%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -20.21%. Estos datos reflejan un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas, donde Ripple ha enfrentado desafíos que han impactado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 44.00%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.