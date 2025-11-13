En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,79 euros. Esta cifra refleja una variación del 1% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que el interés por Ripple está en aumento, lo que podría indicar un posible crecimiento en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 5.66% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -0.54% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 74.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 81.90%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.