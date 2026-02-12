Este jueves, 12 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,61 euros, cifra que refleja una variación del -0,93% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -7.03%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -32.74%. A pesar de estos retrocesos, Ripple sigue siendo un activo de interés en el mercado de criptomonedas, aunque su rentabilidad reciente plantea interrogantes sobre su estabilidad y futuro. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 17.35%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.07%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.