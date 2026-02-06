La cotización del Litecoin este viernes, 6 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 65,96 euros. Esta cifra refleja una variación del 10,26% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -15.65%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -32.32%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 135.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 66.42%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.