La cotización del Litecoin este viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 89,71 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,5% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve descenso del -1.29% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 3.59%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su valor a largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 11.39%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.81%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.