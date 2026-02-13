Este viernes, 13 de febrero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,37 euros. El valor de apertura refleja una variación del -217,03146 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 1.42% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se evidencia una caída significativa del -34.59%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado a lo largo del año. Esta combinación de resultados indica que, aunque hay señales de recuperación reciente, la rentabilidad a largo plazo sigue siendo un tema de preocupación para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 33.11%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 65.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.