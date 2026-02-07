La cotización del Litecoin este sábado, 7 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 64,93 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,11% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría indicar un mayor optimismo en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -8.67%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -33.38%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la incertidumbre económica. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 113.37%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.86%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.