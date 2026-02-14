La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 14 de febrero de 2026 en España es de 67,13 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,69%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento. La tendencia sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 4.35% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -32.83%, lo que indica que, a pesar de la reciente mejora, la rentabilidad de Litecoin ha sido considerablemente afectada en el largo plazo, reflejando los desafíos del mercado de criptomonedas en general. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.37%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 65.73%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.