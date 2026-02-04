La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 4 de febrero de 2026 en España es de 68,12 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,59%. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -12.89%, lo que indica una volatilidad reciente que podría preocupar a los inversores. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación negativa del -36.95% en su cotización, lo que sugiere que Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en el mercado de criptomonedas, afectando su rentabilidad y atractivo como inversión. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 49.47%, lo que es menor que la volatilidad anual del 65.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 68,1 euros.