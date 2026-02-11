La cotización del Litecoin este miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 61,23 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,55% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento. La tendencia sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -5.59%. A largo plazo, la situación es aún más preocupante, ya que en el último año su variación ha sido del -38.94%. Esta disminución en su valor refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectando su rentabilidad y generando incertidumbre entre los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 59.48%, es menor que la volatilidad anual del 65.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.