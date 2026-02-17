La cotización del Litecoin este martes, 17 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 64,18 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,76% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.77% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se evidencia una variación negativa del -39.79%, indicando que, a lo largo del año, Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 26.69%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 63.90%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.