La cotización del Litecoin este martes, 10 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 63,68 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,01% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estos activos. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 6.45% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en su valor. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -37.92%, indicando que, a lo largo del año, Litecoin ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 103.73%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 65.84%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.