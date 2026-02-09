Este lunes, 9 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,73 euros, cifra que refleja una variación del 0,43% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor de ambos activos, lo que podría indicar un mayor interés del mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -6.83%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -36.4%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la incertidumbre económica. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 104.09%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 65.85%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.