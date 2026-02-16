La cotización del Litecoin este lunes, 16 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 63,5 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,86% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.25% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -38.67%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 34.68%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 64.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.