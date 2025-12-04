En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 97,63 euros. El valor de apertura refleja una variación del 679,4427 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores.

Este crecimiento sugiere un interés creciente en el Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y, por ende, su precio en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con una variación del -0.17% en la última semana, lo que indica una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su desempeño en el último año, se observa una disminución del -2.09%, lo que sugiere que, a pesar de su popularidad, ha enfrentado desafíos en su rentabilidad a largo plazo. Esta tendencia puede reflejar la volatilidad del mercado de criptomonedas y la necesidad de los inversores de evaluar cuidadosamente sus decisiones.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 67.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 73.01%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.