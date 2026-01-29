En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 29 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 79,5 euros. El valor de apertura refleja una variación del 47,847286 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un leve descenso del -0.61%. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -30.04%, lo que refleja un entorno desafiante para los inversores. A pesar de estas fluctuaciones, Litecoin sigue siendo una de las criptomonedas más reconocidas, lo que podría ofrecer oportunidades de rentabilidad a largo plazo si se estabiliza su valor en el mercado.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 39.21%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.91%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78,1 euros.