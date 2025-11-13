En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este jueves, 13 de noviembre de 2025 en España es de 112,8 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,2%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento.

Esta tendencia sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una caída del -8.16% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un crecimiento del 1.06% en el último año, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una tendencia relativamente estable en su valor a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 42.67%, es menor que la volatilidad anual del 72.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.