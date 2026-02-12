Este jueves, 12 de febrero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 61,53 euros. El valor de apertura refleja una variación del -131,5786 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos cinco días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto sugiere que el interés en Litecoin ha aumentado, lo que podría indicar un crecimiento en la confianza de los inversores. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -5.12%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -35.67%, reflejando un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas. A pesar de estos desafíos, Litecoin sigue siendo considerada una de las criptomonedas más estables y con potencial de rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 11.55%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 65.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.