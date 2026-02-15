La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 15 de febrero de 2026 en España es de 65,47 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,15%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor de ambos activos, lo que podría indicar un mayor interés del mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.13% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -34.16%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 30.15%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.