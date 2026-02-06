La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 6 de febrero de 2026 en España es de 2.428,48 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 12,95%. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de crecimiento sostenido. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -24.9%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -15.63%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, ha enfrentado desafíos que han afectado su rendimiento y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 160.17%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.56%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.