Este viernes, 26 de diciembre de 2025, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.430,98 euros. El valor de apertura refleja una variación del -35,389462 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -1.75%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 89.46%, evidenciando su rentabilidad y el creciente interés de los inversores en esta criptomoneda. Este contraste entre la variación semanal y anual sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido una tendencia alcista significativa en el largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 9.58%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.