La cotización del Ethereum este viernes, 13 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.445,77 euros. Esta cifra refleja una variación del 5,77% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en las criptomonedas. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -0.91%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa del -13.8%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su valor a lo largo del tiempo. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado, Ethereum ha tenido dificultades para mantener una rentabilidad positiva en el último año. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 55.65%, es menor que la volatilidad anual del 62.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.