La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 20 de diciembre de 2025 en España es de 3.489,44 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,07%.
El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.
Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.
La criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 97.79% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido más moderado, con un aumento del 0.3%, lo que sugiere una fase de consolidación tras un periodo de alta volatilidad. Esta combinación de rentabilidad a largo plazo y estabilidad reciente puede atraer tanto a inversores nuevos como a aquellos que buscan diversificar su portafolio.
¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?
La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 48.69%, es menor que la volatilidad anual del 60.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.