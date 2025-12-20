En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 20 de diciembre de 2025 en España es de 3.489,44 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,07%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha mostrado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 97.79% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido más moderado, con un aumento del 0.3%, lo que sugiere una fase de consolidación tras un periodo de alta volatilidad. Esta combinación de rentabilidad a largo plazo y estabilidad reciente puede atraer tanto a inversores nuevos como a aquellos que buscan diversificar su portafolio.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 48.69%, es menor que la volatilidad anual del 60.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.