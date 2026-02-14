Este sábado, 14 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.476,68 euros, cifra que refleja una variación del 1,87% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -0.44%, lo que refleja una tendencia de estabilidad en un mercado volátil. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa, con una caída del -12.71%. Esta evolución sugiere que, a pesar de los altibajos recientes, Ethereum enfrenta desafíos en su rentabilidad a largo plazo, lo que podría influir en la confianza de los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 49.39%, es menor que la volatilidad anual del 62.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.