La cotización del Ethereum este miércoles, 4 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.509,7 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,52% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente en la criptomoneda. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -22.39%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Asimismo, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -17.46%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, enfrenta desafíos que han afectado su rendimiento y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 74.78%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 60.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.509,7 euros.