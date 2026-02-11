Este miércoles, 11 de febrero de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.287,84 euros. El valor de apertura refleja una variación del 79,214597 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -5.86%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con un descenso del -22.96%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ethereum ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 91.46%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.44%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.