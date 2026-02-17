La cotización del Ethereum este martes, 17 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.328,87 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,78% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La evolución de la cotización de la criptomoneda Ethereum ha mostrado una ligera recuperación en la última semana, con un cambio del 0.72%, lo que sugiere un leve interés renovado por parte de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -27.57%, lo que refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas en general. Esta combinación de datos indica que, aunque hay señales de estabilidad a corto plazo, la rentabilidad a largo plazo sigue siendo incierta. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 38.65%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.