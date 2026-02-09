Este lunes, 9 de febrero de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.482,8 euros, cifra que refleja una variación del 0,59% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en las criptomonedas. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -1.97%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa del -16.12%, indicando que la rentabilidad de Ethereum ha sido negativa en un horizonte temporal más amplio. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, Ethereum enfrenta desafíos que han afectado su valor en el tiempo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 131.61%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.