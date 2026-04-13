La cotización del Ethereum este lunes, 13 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 2.601,67 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,61% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.64% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -39.62%, indicando que ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad futura. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 27.42%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.