La cotización del Ethereum este jueves, 5 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.312,44 euros. Esta cifra refleja una variación del -8,7% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -28.49%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -21.81%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, enfrenta desafíos que han afectado su rendimiento y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 78.79%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 60.99%. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.312,4 euros.