En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este jueves, 29 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 3.401,37 euros. Esta cifra refleja una variación del -5,86% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -2.02%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento del 12.67%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum ha mantenido una tendencia positiva en su rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 56.41%, es menor que la volatilidad anual del 59.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.339,9 euros.