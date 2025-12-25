En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 25 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.473,74 euros, cifra que refleja una variación del -0,02% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente por parte de los inversores.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 92.59% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su adopción y uso en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido del -0.52%, lo que indica una ligera corrección en su valor a corto plazo. A pesar de esta reciente fluctuación, la tendencia general sugiere un potencial de rentabilidad a largo plazo para los inversores en Ethereum.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 8.14%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.11%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.