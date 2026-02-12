La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este jueves, 12 de febrero de 2026 en España es de 2.275,26 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,39%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -6.38%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -17.56%, indicando que, a pesar de su potencial y adopción creciente, ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad. Estos datos sugieren que los inversores deben ser cautelosos y considerar las fluctuaciones del mercado antes de tomar decisiones. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 32.78%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 62.33%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.